Stand: 09.02.2025 16:41 Uhr

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag wieder mehrere Hundert Menschen zusammengekommen, um für Demokratie zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei haben in Kiel am Nachmittag knapp 400 Personen an der Veranstaltung teilgenommen. Aufgerufen hatten hier Vertreter der Hochschulen sowie Gewerkschaften.

In Büsum (Kreis Dithmarschen) versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 100 Menschen zu einer Kundgebung. Hier hatte das Bündnis "Büsum bleibt bunt" dazu aufgerufen. Bei allen Demos blieb es friedlich.

