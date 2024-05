Stand: 31.05.2024 16:26 Uhr Mehrere Demos gegen Rechtsextremismus auf Sylt geplant

Auf Sylt wollen am Wochenende an mehreren Orten Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gehen. Eine Demonstration startet laut Polizei am Sonnabendnachmittag in Westerland, eine weitere abends in Kampen. Am Sonntag soll vormittags in Keitum und nachmittags erneut in Westerland demonstriert werden. Bei dieser letzten Demo rechnet die Polizei mit den meisten Teilnehmern. Auslöser sind die ausländerfeindlichen Vorfälle am Pfingstwochenende.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 16:30 Uhr