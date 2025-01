Stand: 23.01.2025 09:24 Uhr Mehrere Demokratie-Demos in Schleswig-Holstein

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl wollen zahlreiche Bündnisse im ganzen Land für Demokratie und Menschlichkeit auf die Straße gehen. Am Freitagnachmittag gibt es in Marne (Kreis Dithmarschen) und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) jeweils um 17 Uhr Lichterzüge durch die Innenstadt. Am Sonnabend hat ein Bündnis in Neumünster eine Kundgebung für Toleranz und Vielfalt angemeldet - als Reaktion auf eine Veranstaltung der AfD, die unter anderem vor einer Unterkunft für Geflüchtete stattfinden soll. Die Polizei rechnet jeweils mit etwa 500 Teilnehmenden. Am Montag gibt es mehrere Veranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, unter anderem eine Menschenkette vor dem Kieler Opernhaus.

