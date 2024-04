Stand: 04.04.2024 15:22 Uhr Mehrere Brände beschäftigen Feuerwehr in Lübeck-Kücknitz

In Lübeck-Kücknitz ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen gleich zu zwei Bränden ausgerückt. Gegen 04.30 Uhr war in der Kupferstraße ein Papiercontainer in Flammen aufgegangen. Kurz darauf brannte in der Eisenstraße ein Gartenschuppen samt Carport auf einem Kleingartengelände. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auch auf benachbarte Grundstücke übergreifen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus.

