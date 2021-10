Mehr grobe Behandlungsfehler im Norden registriert Stand: 12.10.2021 14:00 Uhr Nach Angaben des Medizinischen Dienstes wurden in Schleswig-Holstein und Hamburg im vergangenen Jahr 240 Behandlungsfehler bestätigt.

Rund ein Drittel der von den Gutachtern bestätigten Behandlungsfehler waren grobe Fehler. Darunter fällt zum Beispiel eine falsche Punktur, die zu einem Schlaganfall führte, weil sie nicht bemerkt worden war. Die meisten bestätigten Behandlungsfehler passierten demnach in der Unfallchirurgie und bei orthopädischen Operationen. Es folgen die Fachbereiche Pflege und Innere Medizin. 2019 waren 199 Behandlungsfehler bestätigt worden, im Jahr zuvor 235.

Medizinischer Dienst fordert Checklisten und wünscht Fehlerkultur

Es sei bedenklich, dass Ärzte aus nicht nachvollziehbaren Gründen Fehler machen - umso wichtiger sei es, dass Checklisten geführt werden, so der Medizinische Dienst (MD). Wichtig ist aus Sicht des MD auch, dass es in den Kliniken eine Fehlerkultur gibt. Das bedeutet, dass Fehler, die auch bei größter Sorgfalt passieren können, benannt werden und so aus ihnen gelernt werden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.10.2021 | 15:00 Uhr