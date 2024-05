Stand: 17.05.2024 16:23 Uhr Mehr als 800.000 Euro für Umgestaltung des Schulauer Hafens

Die Umgestaltung des Schulauer Hafens in Wedel (Kreis Pinneberg) kann starten. Das Land bewilligte die Förderung des neues Besucher- und Touristenzentrums mit mehr als 800.000 Euro. Der Schulauer Hafen mitsamt Promenade wird seit fünf Jahren umgebaut. Zuletzt starteten im April die Baumaßnahmen an der Ostpromenade. Dort sollen auch ein neuer Kiosk und Sanitäranlagen gebaut werden. Nächstes Jahr soll Eröffnung sein. Das Geld stammt von der Europäischen Union, die insgesamt 1,8 Millionen Euro an das Land SH gegeben hatte - auch der Archäologische Park Danewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) profitiert davon.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2024 | 16:30 Uhr