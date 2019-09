Stand: 09.09.2019 08:48 Uhr

Mehr als 400.000 Besucher fiebern mit Winnetou

Mit 402.110 Zuschauern haben in diesem Jahr mehr Menschen als jemals zuvor die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg besucht. Das teilte der Veranstalter mit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Karl-May-Spiele sei die Marke von 400.000 überschritten worden, sagte eine Sprecherin. Im vergangenen Jahr waren es knapp 389.000 Besucher.

Ein Leben für die Karl-May-Spiele Nordtour - 13.07.2019 18:00 Uhr Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg gehören seit 18 Jahren zum Leben von Jan Erik Stahl. Ein Tag mit dem Aufnahmeleiter während der Inszenierung "Unter Geiern".







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehr als 7.300 Zuschauer zum Abschluss

Mehr als 7.300 Zuschauer hatten am Sonntag die letzte Aufführung des Stücks "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" in der Kalkbergarena verfolgt. Schauspieler Alexander Klaws ritt noch einmal als Winnetou durch das Freilichttheater am Kalkberg. Auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Raúl Richter, "Austria's next Topmodel" Larissa Marolt und der bisherige "Störtebecker"-Schauspieler Sascha Gluth hatten ihre letzten Auftritte in der Saison.

Winnetou wird auch 2020 von Klaws gespielt

Neben ihnen waren etwa 80 weitere Darsteller und mehr als 20 Pferde, ein Seeadler und ein Stinktier mit dabei. Die Vorbereitungen für die nächste Saison haben bereits begonnen: Im kommenden Sommer zeigt das Ensemble "Der Ölprinz". Die Rolle des Winnetou wird auch 2020 Alexander Klaws übernehmen.

Mehr Besucher denn je bei den Karl-May-Spielen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.09.2019 06:30 Uhr Die Karl-May-Spiele haben 2019 neue Rekordzahlen erreicht. Im kommenden Sommer wird "Der Ölprinz" gezeigt, wobei die Rolle des Winnetou wieder von Alexander Klaws übernommen wird.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 03:22 Nordtour Ein Leben für die Karl-May-Spiele Nordtour Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg gehören seit 18 Jahren zum Leben von Jan Erik Stahl. Ein Tag mit dem Aufnahmeleiter während der Inszenierung "Unter Geiern". Video (03:22 min) Karl-May-Spiele bei echtem Wüsten-Wetter Der Veranstalter der Karl-May-Spiele hat sich auf die Hitze vorbereitet und Vorkehrungen getroffen. Auf Grund der Trockenheit fällt das Feuerwerk bei der Abendvorstellung aber aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.09.2019 | 06:30 Uhr