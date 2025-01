Stand: 29.01.2025 14:46 Uhr Mehr als 20 Autos in Kiel beschädigt - Verdächtiger festgenommen

Mindestens 24 geparkte Autos sind in der Kieler Innenstadt in der Nacht zu Mittwoch beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden am Martensdamm und in den umliegenden Straßen Außenspiegel abgetreten und Türen zerkratzt. Gegen kurz nach zwei Uhr nahm eine Streife dann einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe fest. Er ist laut Polizei in eine Fachklinik eingeliefert worden und muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Zehntausend Euro. Wer Mittwochfrüh im Kieler Innenstadtbereich Schäden an seinem Auto feststellt, soll sich bei der Kieler Polizei melden.

