Stand: 14.04.2025 13:17 Uhr Mehr als 1.500 Tempoverstöße in Steinburg und Dithmarschen

Die Polizei hat beim sogenannten Blitzermarathon vom 7. bis zum 13. April in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen insgesamt 1.551 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Itzehoe (Kreis Steinburg) dem NDR mitteilte, wurden 1.537 Verstöße mithilfe automatisierter Radarfallen festgehalten. Lediglich 14 Fälle seien per Videowagen oder mit dem Hand-Laser-Messgerät festgestellt worden. Wie sich die Fallzahl einordnen lässt, ob sie also zum Beispiel besonders hoch oder niedrig ist, dazu konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Landesweite Zahlen werden am Dienstag (15.4.) erwartet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg