Die Berufliche Schule in Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat am Freitag eine große Ausbildungsmesse veranstaltet. Laut Veranstalter sind mehr als 1.400 Jugendliche und junge Erwachsene von weiterführenden Schulen aus der Region gekommen. Knapp 100 Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Handwerk, IT und Verwaltung haben sich ihnen dort vorgestellt. Der Schulleiter der Beruflichen Schule, Johannes Kahlke, berichtet von seiner Beobachtung, dass die Unternehmen sehr viel Engagement gezeigt hätten, um für die potenziellen zukünftigen Fachkräfte attraktiv zu sein. "An einigen Ständen konnte man direkt mit der Rohrbiegemaschine und der Presszange arbeiten oder VR-Brillen nutzen."

Influencer begleitet die Ausbildungsmesse

Und auch der Veranstalter selbst ist neue Wege gegangen, um möglichst viele Jugendliche für eine Ausbildung oder duale Berufsausbildung zu begeistern. Der Influencer und Zimmerermeister Laurin Bock begleitete die Messe demnach. Auf Instagram hat er fast 300.000 Follower. "Letztlich können wir die jungen Menschen am besten über Social Media erreichen", ist sich Kahlke sicher.

