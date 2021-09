Mehr als 120 Traditionssegler bei Windjammerparade in Kiel Stand: 11.09.2021 12:06 Uhr Vieles ist bei der Kieler Woche 2021 aufgrund der Pandemie anders. Große Veranstaltungen fallen komplett aus. Auf die beliebte Windjammerparade muss jedoch niemand verzichten.

Gegen 11 Uhr ist die tratditionelle Windjammerparade gestartet. Angeführt wird die Formation auch in diesem Jahr von der "Alexander von Humboldt II". Die Dreimastbark mit ihrem markanten grünen Stahlrumpf hat die Förde schon verlassen und ihre grünen Segel gesetzt. Der West-Südwestwind sorgt für nahezu perfekte Bedingungen. Der "Alexander von Humboldt II" folgen in fünf Gruppen die anderen 120 Traditionssegler und 91 Privatsegler, die in der Formation mitfahren dürfen.

Viele Besucher am Ufer der Förde

An den Ufern haben sich zahlreiche Besucher versammelt, die sich auch von Corona und den dunklen Wolken, die gerade über Kiel ziehen, nicht abhalten lassen. Die Stadt Kiel hat im Internet die genaue Paradeaufstellung hinterlegt. Online ist das sogenannte "captainshandbook" zu finden. So sind auch Dutzende Traditionsschiffe mit Details wie Länge, Breite und Tiefgang aufgeführt, darunter die "Thor Heyerdahl", die "Hansekogge" oder der Drei-Mast-Schoner "Mare Frisium".

Gäste und Einheimische haben es sich in Strandkörben und auf Decken bequem gemacht. Die Windjammerparade ist und bleibt eben der Höhepunkt zum Abschluss einer jeden Kieler Woche.

