Mehr als 1.000 Fische im Segeberger See verendet

Tote Fische im Segeberger See

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.01.2019 11:00 Uhr

Im Großen Segeberger See sind am Wochenende massenhaft Fische verendet. Mehr als 1.000 Rotaugen und Brassen seien am Sonntagvormittag tot an der Oberfläche des Gewässers getrieben, so die Polizei.