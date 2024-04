Stand: 08.04.2024 16:47 Uhr Mehr Verkehrsunfälle in den Kreisen Pinneberg und Segeberg

In den Kreisen Pinneberg und Segeberg hat es im vergangenen Jahr mehr Verkehrsunfälle gegeben als im Jahr davor. Das geht aus dem Verkehrssicherheitsbericht hervor, den die Polizei am Montag veröffentlicht hat. Demnach ist die Zahl der Unfälle um knapp sieben Prozent gestiegen, auf gut 15.000. Die Zahl der Unfälle mit Kindern ist jedoch zurückgegangen: im Kreis Pinneberg um etwa fünf Prozent, im Kreis Segeberg sogar um über 23 Prozent. Die Polizei vermutet als möglichen Grund dafür, dass sie nach der Corona-Pandemie wieder mehr Präventionsarbeit an Schulen leisten konnte.

