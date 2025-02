Stand: 26.02.2025 07:54 Uhr Mehr Touristen an der Westküste im Dezember

Im vergangenen Dezember hat die Zahl der Touristen an der Westküste im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt. In Dithmarschen stieg sie um 6,2 Prozent, in Nordfriesland um 7,2 Prozent und im Kreis Steinburg sogar um 9,5 Prozent. Damit lagen alle Kreise über dem landesweiten Zuwachs von 5,2 Prozent. Insgesamt kamen im Dezember 479.000 Übernachtungsgäste nach Schleswig-Holstein - allein mehr als 83.000 davon nach Nordfriesland. In Dithmarschen waren gut 21.000 Menschen zu Gast und im Kreis Steinburg gut 4.500.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 09:30 Uhr