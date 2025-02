Stand: 10.02.2025 13:36 Uhr Mehr Therapieplätze für Kinder und Jugendliche in Elmshorn

Nach zwei Jahren Bauzeit hat Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Montag einen neuen Anbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Elmshorn (Kreis Pinneberg) eröffnet. Damit will die Geschäftsführung der Regio Kliniken der "stark wachsenden Nachfrage nach Therapieplätzen und intensivmedizinischer Betreuung gerecht werden", heißt es in einer Mitteilung. Neben Therapieräumen bietet der Anbau auch einen Intensivbereich mit fünf neuen Betreuungsplätzen - zwei für Kinder und drei für Jugendliche. Die neuen Räume sollen den besonders gefährdeten Patienten eine bestmögliche Betreuung und Schutz bieten, so die Regio Kliniken. Die Kosten für den Neubau liegen bei 4,4 Millionen Euro. Dreieinhalb Millionen hat das Land übernommen.

