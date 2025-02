Stand: 13.02.2025 14:05 Uhr Mehr Stellen als Bewerber: Ausbildungsmarkt in Südholstein

In Südholstein gibt es deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Laut der Agentur für Arbeit waren zum Jahresbeginn insgesamt knapp 2.800 Berufsausbildungsstellen ausgeschrieben. Auf diese Stellen haben sich demnach gut 1.600 Menschen beworben. Den größten Zuwachs an Bewerbungen hat es im Kreis Segeberg gegeben: ein Plus von 25,7 Prozent. Die meisten freien Ausbildungsstellen in Schleswig-Holstein gibt es für den Beruf "Kaufmann/-frau im Einzelhandel". Genaue Angaben dazu für Südholstein hat die Arbeitsagentur nicht gemacht.

Laut Arbeitsagentur sind rund 5.000 Ausbildungsstellen in ganz Schleswig-Holstein noch unbesetzt - auch hier sind die meisten offenen Stellen im Einzelhandel zu finden. Gegenüber den Vorjahren nahm die Zahl der Bewerber im Januar weiter ab. Die meisten Bewerber sind jünger als 20 Jahre. Etwa 20 Prozent kommen aus dem Ausland, heißt es weiter.

