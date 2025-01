Stand: 17.01.2025 08:59 Uhr Mehr Startups in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Gründungen in Schleswig-Holstein ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: von 54 auf 74. In den Branchen Medizin, Tourismus, Software und Gaming kamen vier Neugründungen aus Dithmarschen und zwei aus Steinburg dazu - damit gibt es jetzt elf Startups in Dithmarschen und acht in Steinburg.

Anke Rasmus, die erste Vorsitzende von StartUp Schleswig-Holstein e.V., spricht von einer sehr aktiven Gründungsszene in diesen Kreisen. Sie hebt die Rolle der Fachhochschule Westküste in Heide und des Gründungszentrums in Meldorf (beide Kreis Dithmarschen) besonders hervor: "Wir nehmen wahr, dass die Sichtbarmachung des Themas und die Unterstützungslandschaft dazu beiträgt, dass die Leute sich mehr ein Herz fassen und den Mut haben zur Gründung. Weil man sich austauschen kann und nicht allein auf weiter Flur ist."

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg