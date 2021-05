Marschbahn-Strecke: Mehr Platz für Pendler und Sylt-Urlauber

Mehr Platz für Pendler und Sylt-Urlauber auf Marschbahn-Strecke Stand: 06.05.2021 14:30 Uhr Mit bis zu 8.500 zusätzlichen Plätzen soll in den Zügen zwischen Niebüll und Westerland auf Sylt ab Freitag (7.5.) mehr Abstand zwischen den Reisenden möglich werden.

Rund acht Millionen Euro investieren Land und DB Regio, damit Fahrgäste mehr Platz in den Zügen der Marschbahn-Strecke haben. Ab Freitag (7.5.) werden zwischen Niebüll und Westerland auf Sylt mehr Doppelstockzüge und zusätzliche Wagen eingesetzt. Diese sind laut Land vor allem dann nötig, wenn wieder mehr Touristen die Strecke nutzen. Erfahrungsgemäß wird das schon in der kommenden Woche soweit sein: Viele Urlauber wollen ihre freien Tage über Christi-Himmelfahrt auf Sylt verbringen. Die Insel ist Teil der touristischen Modellregion Nordfriesland.

Buchholz: "Werden bei anderen Projekten sparen"

Im vergangenen Jahr noch standen Pendler und Touristen teils dichtgedrängt, ohne Abstand in den Gängen der Marschbahn-Züge. Mit den zusätzlichen Sitzplätzen will die Bahn dafür sorgen, dass sich die Fahrgäste in den Zügen bestmöglich verteilen. Vor drei Wochen hatte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) angekündigt, die Kapazitäten deutlich auszubauen. Die Kosten der Platz-Offensive teilen sich Land und Bahn. Buchholz erklärte aber auch: "Dafür werden wir bei anderen wichtigen Projekten im Nahverkehr sparen müssen."

Fahrplan gilt zunächst bis zum 1. November

Zunächst bis zum 1. November sollen die Züge mit den bis zu 8.500 zusätzlichen Sitzplätzen unterwegs sein. Danach soll die Situation neu bewertet werden.

