Stand: 03.04.2024 13:23 Uhr Mehr Ökolandbau in Deutschland: Schleswig-Holstein hinkt nach

Immer mehr Bauern in Deutschland stellen auf Ökolandbau um. Das belegen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mehr als jeder Zehnte Betrieb in Deutschland hat bis Ende vergangenen Jahres auf Öko umgestellt. Das sind 10 Prozent mehr als noch 2020, erklärte das Statistische Bundesamt. In Schleswig-Holstein werden dagegen nur gut 77.000 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Damit liegt das Land an 11. Stelle im bundesweiten Vergleich. Nur acht Prozent der Bauernhöfe sind in Schleswig-Holstein Öko-Höfe. Die Landesregierung will die Zahl in den kommenden Jahren nahezu verdoppeln. Das Landwirtschaftsministerium will Anreize schaffen, damit mehr Bio-Lebensmittel in den Handel kommen.

