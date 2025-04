Stand: 22.04.2025 06:50 Uhr Mehr Nutrias im Kreis Pinneberg: Jäger fordern Konsequenzen

Weil diesüdamerikanischen Nutrias in Schleswig-Holstein so gut wie keine Fressfeinde haben, breiten sie sich immer mehr im Land aus. Deshalb fordert der Kreisjägerverband Pinneberg: Insbesondere Nutrias und andere Prädatoren müssten noch konsequenter bejagt werden. Im Kreis Pinneberg sind 2024 mehr als doppelt so viele Tiere gejagt worden wie noch im Jahr zuvor. Demnach haben Jägerinnen und Jäger in der vergangenen Saison 1.008 Nutrias erlegt - 2023 waren es noch 477 gewesen. Diese Zahlen veröffentlichte jetzt der Kreisjägerverband. Auch der nicht heimische Marderhund habe sich weiter ausgebreitet, so Kreisjägermeister Wolfgang Heins.

