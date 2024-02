Stand: 28.02.2024 12:05 Uhr Mehr Lkw-Kontrollen: Polizei mit Ergebnis zufrieden

Die Landespolizei in Schleswig-Holstein hat im Februar verstärkt Lkw kontrolliert und dabei rund 1.600 Verstöße festgestellt. Das seien deutlich weniger als noch im Vorjahresmonat: 2023 waren es im Februar knapp 5.000 Verstöße bei Lkw. Dabei seien in diesem Jahr sogar mehr Lkw kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Vor allem die Ruhezeiten würden deutlich mehr Fahrer nun einhalten. Andererseits stellte die Polizei häufiger unsichere Ladung sowie technische Mängel fest. In diesem Bereich wurden fast doppelt so viele Verstöße festgestellt wie im vergangenen Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 12:00 Uhr