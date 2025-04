Stand: 25.04.2025 10:40 Uhr Mehr Ladepunkte für E-Autos in Schleswig-Holstein

In Neumünster ist die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Schleswig-Holstein bezogen auf die Dichte am besten ausgebaut. Laut Bundesnetzagentur kommen dort auf 100 E-Autos und Plug-in-Hybride im Schnitt 11,7 öffentliche Ladepunkte. Am niedrigsten ist demnach der Versorgungsgrad im Kreis Segeberg: Hier gibt es 4,4 Ladepunkte je 100 E-Autos. Landesweit gab es zum Jahresbeginn 6.516 Ladepunkte - das entspricht einem Anstieg um 22,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die meisten Ladepunkte in Schleswig-Holstein gibt es mit 706 im Kreis Nordfriesland - doch aufgrund der Größe des Kreises ist die Ladedichte hier geringer.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Strom Kreis Segeberg