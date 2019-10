Stand: 28.10.2019 14:32 Uhr

Mehr Jäger dürfen auf Problemwolf GW924m schießen

Deutlich mehr Jäger als bisher dürfen nun den sogenannten Problemwolf mit der Kennung GW924m im Land jagen. Die entsprechende Verfügung zum Abschuss ist am Montag in Kraft getreten, das wurde im schleswig-holsteinischen Amtsblatt bekannt gegeben. Damit wird der Kreis der Jäger auf bis zu 175 Personen deutlich erweitert. Dazu gehören unter anderem Jäger in ihrem eigenen Revier in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Segeberg.

Wolf GW924m unterwegs in Südholstein















Der sogenannte Problemwolf ist seit Januar zum Abschuss freigegeben. "Trotz großen Einsatzes aller Beteiligten ist es bislang nicht gelungen, den Wolf zu entnehmen", sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). "Die Allgemeinverfügung erweitert die Möglichkeiten zum Abschuss beträchtlich. Angesichts der bisherigen Entwicklung war dieser Schritt geboten. Wir arbeiten weiter intensiv daran, den Abschuss des Problemwolfs zu erreichen", so Albrecht.

Risse hinter wolfsicheren Zäunen

Der Wolf mit der Kennung GW924m hält sich seit Mitte 2018 in dem Gebiet zwischen A7, A23 und B206 auf. Die Abschuss-Genehmigung wurde erweitertet, weil der Wolf sich in einem großen Gebiet bewegt und bisher nicht geschossen werden konnte. Wenn ein anderer Wolf in dem Gebiet nachgewiesen wird, erlischt die Genehmigung. Sie wurde Anfang des Jahres erteilt und mehrfach verlängert. Seitdem konnten 13 Fälle von Nutztier-Rissen festgestellt werden, die auf das Konto des von GW924m gehen. Das geht aus DNA-Proben von getöteten oder verletzten Nutztieren hervor. Zudem hat dieser Wolf seit 2018 14 Mal Tiere gerissen, die sich hinter sogenannten wolfssicheren Zäunen aufhielten. Dieses Verhalten führte zur Genehmigung. Denn obwohl der Wolf eine streng geschützte Art ist, kann er unter bestimmten Umständen abgeschossen werden. Dazu gehört, dass ein Wolf mehrfach spezielle Schutzzäune überwindet und Nutztiere reißt. Dann gilt er als sogenannter Problemwolf - und darf "entnommen" werden, wie es offiziell heißt.

