Mehr Gäste auf Helgoland

In 2024 haben erneut mehr Gäste Helgoland besucht als noch im Jahr zuvor. Die Zahl wuchs laut Tourismus-Service um 2,7 Prozent auf etwa 302.000 Tages- und Übernachtungsgäste. Obwohl das immer noch weniger sind als die gut 355.000 Besucher vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 ist Tourismuschefin Katharina Schlicht zufrieden. Die Zahlen zeigten, dass Helgoland weiterhin bei deutschen Urlaubsgästen beliebt sei. Trotz der längeren Anreise sei die Insel dank guter Angebote attraktiv für Touristen. Laut Schlicht kommen die meisten Urlauber aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dieses Jahr will die Tourismuschefin vor allem in Süddeutschland mehr um Urlauber werben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus Helgoland