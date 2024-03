Stand: 15.03.2024 09:56 Uhr Mehr Fördergelder für Tumorforschung der Uni Kiel

Das Biochemische Institut der Uni Kiel wird mit knapp einer Million Euro von der Deutschen Krebshilfe gefördert. Dort forschen Wissenschaftler um Professor Elmar Wolf im Bereich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Ziel sei die Entwicklung neuartiger Krebsmedikamente. Was jetzt laufe sei Grundlagenforschung, sagte er. "Das sind ja Substanzen der so genannten Protac-Familie und die wirken ja wie ein Protein-Schredder, die führen dazu dass bestimmte Proteine abgebaut werden das ist genau das, was wir hier untersuchen wollen." Es gehe darum, die Proteine aufzulösen, die die Tumore auslösen. Bereits im vergangenen Jahr erhielt die Forschungsgruppe "Tumorbiochemie" eine europäische Förderung über zwei Millionen Euro für die Forschungen.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 08:30 Uhr