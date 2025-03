Stand: 14.03.2025 12:25 Uhr Mehr Fälle häuslicher Gewalt in Steinburg und Dithmarschen

Die Zahl der Straftaten in Steinburg und Dithmarschen im Jahr 2024 hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Kriminalstatistik der Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) hervor. In beiden Kreisen lasse es sich verhältnismäßig sicher leben, sagte der Leiter der Polizeidirektion Frank Matthiessen. Einen Anstieg um knapp 9 Prozent gab es allerdings im Bereich der häuslichen Gewalt.

Die Polizeidirektion Itzehoe hat 2024 ein Hochrisikomanagement zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt eingeführt. So könnten nun nach einem nächtlichen Fall am nächsten Vormittag andere Behörden einbezogen werden, etwa das Jugendamt oder die Ausländerbehörde. Die neue Herangehensweise sei hilfreich, um Hochrisikofälle als solche einzustufen und an andere Stellen heranzutreten, so ein Polizeisprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg