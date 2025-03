Mehr Baustellen in SH: Bund und Land investieren 470 Millionen Euro Stand: 14.03.2025 17:33 Uhr Mit den steigenden Temperaturen soll die Bautätigkeit auf Schleswig-Holsteins Straßen Fahrt aufnehmen. Brücken haben dabei Priorität, damit sie nicht gesperrt werden müssen.

von Bastian Pöhls

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in den kommenden Monaten wieder auf zahlreiche Baustellen in Schleswig-Holstein einstellen: Brücken werden saniert, Autobahnen erweitert und Straßen erneuert. Das Land investiert 250 Millionen Euro, der Bund zusätzlich 220 Millionen für die Bautätigkeit in diesem Jahr. "Zusammen mit der Autobahn GmbH des Bundes, der Infrastrukturgesellschaft DEGES und unserem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wollen wir bis zum Spätherbst rund 470 Millionen Euro auf die Straße bringen, um unsere über Jahrzehnte verschlissene und teils auch kaputtgesparte Infrastruktur wieder in Schuss zu bringen", sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) bei der Vorstellung der Baumaßnahmen.

An diesen Autobahnen wird gebaut

Diese Straßen werden saniert (größte Projekte)

B5: Beginn der Bauarbeiten Ortsumgehung Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) - abhängig vom Haushalt

B5: 3-streifiger Ausbau zwischen Tönning und Rothenspieker einschließlich Knotenpunktverlegung südlich von Husum (Kreis Nordfriesland)

B206: Sanierung auf rund drei Kilometern Länge von der K47 bis Bad Segeberg (Kreis Segeberg)

L116 im Bereich der ehemaligen Kreidegrube Saturn in Lägerdorf bei Itzehoe (Kreis Steinburg): Wiederherstellung der abgesackten Fahrbahn einschließlich der Böschungssicherung zur ehemaligen Kreidegrube

Brücken: Neubau Rader Hochbrücke im Zeitplan

Insgesamt 20 Autobahnbrücken sollen bis 2031 instandgesetzt oder erneuert werden. Der Bau der Rader Hochbrücke (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Verlauf der A7 über den Nord-Ostsee-Kanal liegt laut der Projektgesellschaft DEGES im Zeitplan. Das erste Teilstück soll Ende 2026, die gesamte Brücke Ende 2031 fertiggestellt sein.

Auch Radwege werden ausgebaut und saniert

Außerdem sollen 38 Millionen Euro in den Ausbau und die Sanierung der Radwege fließen. "Damit wollen wir unsere Radwege nicht nur sicherer machen, sondern auch unter die Top-Drei-Länder im Radtourismus kommen", so Madsen.

