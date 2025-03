Stand: 28.03.2025 12:52 Uhr Mehr Arbeitslose als im Vorjahr an Westküste

In Dithmarschen und Steinburg sind deutlich mehr Menschen arbeitslos als im März des Vorjahres. Das teilte die Agentur für Arbeit Heide am Freitag mit. Rund 9.200 Menschen sind demnach in Dithmarschen und Steinburg arbeitslos gemeldet und damit 6,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Nach Einschätzung des Agenturchefs wird sich das erst wieder ändern, wenn sich die Wirtschaft von der aktuellen Konjunkturschwäche erholt hat. Die positive Nachricht ist, dass im Vergleich zum Februar weniger Menschen arbeitslos sind. Das liege am üblichen saisonalen Verlauf, der um die Monate März und April eine gewisse Entspannung erwarten lässt, sagt der Agenturchef.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg