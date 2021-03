Medikamenten-Versuche in SH: Es gab nicht den einen schlimmen Ort Stand: 11.03.2021 14:56 Uhr Ärzte missbrauchten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Psychiatrien in der Nachkriegszeit als Versuchsobjekte für Medikamente. Wissenschaftler haben Umfang und Folgen dieser Praxis untersucht.

von Julia Schumacher und Christian Schepsmeier

"Das wichtigste und aus meiner Sicht auch zentrale Ergebnis unserer Studie ist, dass es nicht den einen schlimmen Ort in Schleswig-Holstein gibt oder den einen schlimmen Akteur", sagt Medizinhistoriker Cornelius Borck. Er und sein Team von der Uni Lübeck fanden Belege für Medikamentenversuche an verschiedenen Orten. Die Forscher gehen von mindestens 3.000 betroffenen Personen aus. Die Versuche geschahen nicht nur am Landeskrankenhaus Schleswig: Auch im Landeskrankenhaus Neustadt, an der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Kiel und in den Ricklinger Anstalten - die sich in kirchlicher Trägerschaft befanden und befinden - wurden laut der Studie Medikamente erprobt.

Vor mehr als vier Jahren war NDR Schleswig-Holstein erstmals Hinweisen auf Medikamentenversuche nachgegangen. Recherchen in Archiven und Fachzeitschriften sowie Gespräch mit ehemaligen Patienten brachten ans Licht, dass am Landeskrankenhaus Schleswig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der Erwachsenenabteilung Medikamente erprobt wurden - im großen Stil, an Hunderten von Patienten. Das Land Schleswig-Holstein gab daraufhin eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag.

Nebenwirkungen: Beinschmerzen, Schluck- und Sehstörungen

Die Betroffenen waren die psychiatrischen Patienten, die Kinder und Jugendlichen, die teilweise ihr halbes Leben in diesen Einrichtungen verbracht haben. Dort mussten sie oft offenbar ohne ihr Einverständnis und oft gegen ihren Willen neue Medikamente ausprobieren. Welche Folgen das hatte, notierten die Ärzte in Patientenakten, die von den Wissenschaftlern nun ausgewertet wurden. "Patientin schluckt nicht mehr richtig und hat Speichelfluß, Dosis herabgesetzt", schreiben Mediziner der Ricklinger Anstalten über eine ungewollte Probandin. "Patientin erbricht nach jeder Mahlzeit" zu einer anderen. Ein anderes Mal notieren die Ärzte Sehstörungen als Nebenwirkung oder Schmerzen im Bein.

Land sparte durch Medikamentenversuche Geld

Bei den Akteuren liefen verschiedene Interessen zusammen: Die oft als unruhig beschriebenen Kinder und Jugendlichen in überfüllten Schlafsälen konnten mit den Medikamenten besser angepasst und ruhiggestellt werden. Die Nebenwirkungen nahmen die Ärzte in Kauf. Und sie konnten sich mit ihren Versuchen hervortun. Für die Pharmakonzerne ging es um wirtschaftliche Interessen. Die stellten die Präparate für die Erprobungen oft kostenlos zur Verfügung. Dadurch sparten die Träger, vor allem das Land, viel Geld.

Land wusste von den Medikamentenerprobungen

"Dem hiesigen Bestreben auf eine verbesserte Wirtschaftlichkeit kam die verstärkte Konkurrenz der Pharmazeutischen Industrie mit einer teilweise recht hohen Naturalrabattgewährung bis zu 100 Prozent entgegen. Dieses Geschäftsgebaren wurde erst möglich, als die Höhe der Haushaltsmittel es verschiedenen Herstellern lukrativ erscheinen ließ, mit dem hiesigen Krankenhaus ‚ins Geschäft zu kommen‘." Walter Hellermann, Ärztlicher Direktor Landeskrankenhaus Schleswig an den Innenminister, 1960

"Wir sehen, dass mindestens auf der Ebene der Verantwortlichen auf Seiten der Träger aber auch auf Seiten der politisch Verantwortlichen die Zustände mindestens in groben Umrissen bekannt waren", sagt Historiker Borck. Und auch die Kooperationen zwischen Ärzten in Landeseinrichtungen lässt sich mit der Forschung deutlich belegen.

Austausch über Medikament bei gemeinsamer Dampferfahrt

Die Lübecker Wissenschaftler stoßen zum Beispiel auf ein bundesweites Forschungs-Netzwerk, das vom Bayer-Konzern geführt wurde. Bayer lud die beteiligten Ärzte im Oktober 1968 zu einer gemeinsamen Dampferfahrt auf dem Rhein ein, um sich dort über ein neues Antidepressivum - Bayer 1521 - auszutauschen. Kieler und Schleswiger Ärzte werden hier als besonders wichtige Prüfärzte benannt – sie verfügen über besonders viele Patienten.

"Wissenschaftliche Mitarbeiter namhafter Arzneimittelwerke [wenden sich] vertrauensvoll an uns mit dem Ersuchen um Bewertung von Medikamenten. Wir [können] bei dem uns anvertrauten zahlenmäßig sehr starken Krankengut auf breiter Basis arbeitend sogar manchmal eher zu statistisch vertretbar gesicherten Erkenntnissen kommen als Kliniken und Krankenhäuser, deren Klientel nicht so groß ist." Arzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig-Hesterberg, 1956

Ruhigstellen als zentrales Ziel

Was die Forscher nicht finden konnten, sind Hinweise auf Einwilligung oder Aufklärung der Patienten. "Aus den Akten spricht, dass vor allen Dingen über die Betroffenen geredet wird, dass ihn nicht zugehört wurde, dass sie keine Stimme, keine Rechte hatten und dass man ihnen nicht geglaubt hat", sagt Forscher Borck.

Es herrschte Personalmangel. Die Kliniken konnten mit den Auswirkungen psychischer Krankheiten wie Aggressionen oder Unruhe nicht adäquat umgehen, berichtet Borck: "Und jetzt kommt ein Medikament, das noch sicherer, noch zuverlässiger, noch schneller gezielt die unbeherrschbare Situation eines tobenden oder aggressiven Patienten abzustellen in der Lage ist, sodass in der Notlage auch das Personal nicht mehr gebraucht wird."

"Dies ist unseres Erachtens nach ein Fortschritt, da sich durch die Injektion des neuen Präparates Sitzwachen am Bett der unruhigen Patienten und eine Fixierung der Kranken in der früher üblichen Weise im allgemeinen jetzt erübrigen. Dies erscheint uns bei dem herrschenden chronischen Mangel an gutem Pflegepersonal als ein wesentlicher Gesichtspunkt." Arzt der Psychiatrischen und Nervenklinik Uni Kiel, 1960

Rechtlich als Körperverletzung zu werten

Welche rechtliche Bedeutung die Versuche und die fehlenden Einwilligungen haben, damit beschäftigt sich für die Studie der Medizinrechtler Sebastian von Kielmansegg. Auch damals hätte man Einwilligungen, Aufklärung und medizinische Indikationen gebraucht. "Wenn das nicht vorlag, dann hätte die Rechtsprechung das damals schon als Körperverletzung gewertet. Und wir haben ein hohes Maß an Plausibilität dafür, dass in vielen Fällen diese Voraussetzungen so nicht vorgelegen haben werden, sodass man sicher davon ausgehen kann, dass solche Fälle auch als Körperverletzung zu werten gewesen wären." Eine rechtliche Verantwortung dessen, wer da was tut, habe immer der Träger einer solchen Einrichtung, so Kielmansegg.

"Es gilt ja ganz allgemein der Grundsatz, dass der Staat oder hier das Land Schleswig-Holstein rechtlich verantwortlich ist für das, was seine Bediensteten tun. Das galt damals natürlich auch für die Krankenhäuser." Das gleiche gelte für Einrichtungen anderer Trägerschaft, beispielsweise in Kirchlicher. Auch wenn die Taten verjährt sind, sagt Kielmansegg: "Das heißt natürlich nicht, dass man nicht reagieren kann, als Gesellschaft oder als Land Schleswig-Holstein."

Betroffener hofft auf "vage Gewissheit"

Die Forscher haben auch diejenigen befragt, die in der Nachkriegszeit in Psychiatrien und Einrichtungen der Behindertenhilfe leben mussten. So wie Günter Wulf aus Sieverstedt: "Ich möchte, dass diese Sache aufgearbeitet wird. Dann habe ich vage Gewissheit, dass sich so etwas heute nicht wiederholt."

"Medikamente, Tabletten, da hast du alles Mögliche gekriegt. Die haben dir Sachen gegeben, fragst dich heute, wofür war das? [Hyperal] zum Beispiel ist die Flasche, die ich nie vergessen werde. Entweder du nimmst das Schnapsglas voll von alleine, oder die jucken dir das mit ner Spritze in den Hintern rein, halten dich mit 3, 4 Mann fest, und kriegst du das per Spritze." Ehemaliger Patient, Kinder- und Jugendpsychiatrie Schleswig-Hesterberg

Wulf will, dass aus den Ergebnissen der Studie Konsequenzen gezogen werden: "Ich möchte dass, wenn dieser Bericht jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, die noch mal darüber nachdenken, wie die mit uns umgegangen sind, wie sie uns abgespeist haben. Mein Wunsch ist, dass die Leute, die das alles erlebt haben, auch eine vernünftige Entschädigung bekommen." Bisher gab es für Betroffene einmalig 9.000 Euro. Günter Wulf fände etwas dauerhaftes sinnvoll, eine Rente zum Beispiel.

Was folgt auf die Studie?

Eine moralische Schuld hat das Land Schleswig-Holstein bereits anerkannt. Zu den Ergebnissen des Berichts und möglichen Konsequenzen will sich das Land noch nicht äußern - erst, wenn sich der Sozialausschuss im April damit befasst hat.

Die Innere Mission, Träger der Einrichtung in Rickling, in der auch Erprobungen stattgefunden haben, teilt mit: Unter dem Dach des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein hat sich der Landesverein finanziell an der Stiftung Anerkennung und Hilfe beteiligt. Bislang haben 43 ehemalige Bewohner von Einrichtungen des Landesvereins für Innere Mission etwas bekommen. Es wurden mehr als 400.000 Euro ausgezahlt, so ein Sprecher des Landesvereins.

Jesumann: Staat und Träger müssen etwas tun

Günther Jesumann ist seit einem Jahr unabhängiger Beauftragter für Menschen in Schleswig-Holstein, die als Kinder oder Jugendliche Leid und Unrecht in staatlichen, kirchlichen oder privaten Einrichtungen erfahren haben. Er ist der Ansicht: "Der Abschlussbericht weist eindrücklich daraufhin, dass Staat und Träger von diesen Institutionen die Haftung hatten und auf jeden Fall noch jetzt dafür was tun müssen, damit den Opfern es heute besser geht und dass das nie wieder passiert."

Das Land habe zwar schon Initiativen ergriffen, erst zuletzt hat das Parlament insgesamt 6,2 Millionen Euro Unterstützungsleistungen beschlossen, 9.000 Euro für die, die bislang noch nichts von der Stiftung Anerkennung und Hilfe bekommen haben. "Das kann's auch noch nicht alleine sein", sagt Jesumann: "Man muss sich noch weiter dafür einsetzen, dass die persönliche Situation der Opfer besser wird. Eine kleine Rente oder irgendeiner Sache. Das wäre schon etwas."

