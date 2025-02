Stand: 21.02.2025 10:39 Uhr Mathematik-Olympiade in Flensburg startet

In Flensburg beginnt Freitag die Mathe-Olympiade für Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein. An zwei Tagen treten 200 Teilnehmende gegeneinander an. Je nach Altersklasse müssen sie drei bis vier Aufgaben innerhalb von vier Stunden lösen. Die zehn besten Nachwuchsmathematiker qualifizieren sich für die Bundesrunde in Göttingen im Juni. Die Veranstaltung wird von der Europa-Universität Flensburg organisiert. Ziel ist es, die Freude an mathematischen Herausforderungen zu fördern.

