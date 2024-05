Stand: 07.05.2024 16:19 Uhr Masseur wegen sexueller Belästigung in zweiter Instanz verurteilt

Das Landgericht Lübeck hat am Dienstag einen freiberuflichen Masseur wegen eines sexuellen Übergriffs zu einer Strafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 1.800 Euro an den Frauennotruf Lübeck zahlen. Der Verurteilte hat im Juli 2021 bei einer Ayurveda-Massage in einem Hotel an der Lübecker Bucht eine Urlauberin mehrfach im Intimbereich berührt. Bereits im Februar 2023 war der Mann vom Amtsgericht Eutin (Kreis Ostholstein) zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung und 1.800 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Da er Berufung einlegte, musste der Fall erneut verhandelt werden. Das Langericht begründete das neue kürzere Strafmaß unter anderem mit der langen Verfahrensdauer.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2024 | 17:00 Uhr