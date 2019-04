Stand: 01.04.2019 09:28 Uhr

Masern: Nur geimpfte Schüler kommen in Dahlmannschule

Schüler, die nicht gegen Masern geimpft sind, kommen heute nicht in ein Gymnasium in Bad Segeberg. An der Dahlmannschule haben heute früh Mitarbeiter der Gesundheitsämter die Impfausweise von Schülern und Lehrern kontrolliert. Wer keinen Impfausweis dabei hatte oder keinen Impfschutz vorweisen konnte, der durfte die Schulen nicht betreten.

Schüler nach Hause geschickt

Auch bei den Abiturprüfungen am Dienstag soll der Impfausweis überprüft werden wird, teilte die Schulleitung der Dahlmannschule mit. Die Abiturienten ohne Masern-Impfung müssen ihre Prüfungen nach den Osterferien nachholen. Der Impfschutz wird noch bis zu den Osterferien geprüft. Danach ist die Inkubationszeit vorbei und niemand dürfte sich weiter von Masern anstecken. Weil es an der Dahlmannschule und an der Theodor-Storm-Schule in Bad Segeberg Masernfälle gegeben hatte, hatten die Schulleitungen am Freitag die Schüler nach Hause geschickt.

An der Dahlmannschule in Bad Segeberg haben heute Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Impfausweise kontrolliert. Nur gegen Masern geimpfte Schüler und Lehrer kamen rein.







Krankheit bricht nach 14 Tagen aus

Nach einer Ansteckung bricht die Krankheit nach acht bis 14 Tagen aus, so das Gesundheitsamt Kreis Segeberg. Anfänglichen grippeähnlichen Symptomen folgt demnach ein Hautauschlag, im schlimmsten Fall können weitreichenden Komplikationen wie Mittelohr-, Lungen- oder Hirnentzündungen auftreten. Die Möglichkeit, weitere Personen anzustecken, besteht bereits fünf Tage vor Auftreten des Hautausschlages und hält danach bis zu vier Tage an.

