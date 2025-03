Stand: 24.03.2025 07:36 Uhr Martin Murawski wird neuer Geschäftsführer beim VfL Lübeck-Schwartau

Der VfL Lübeck-Schwartau bekommt ab dem 1. Juli einen neuen Geschäftsführer. Martin Murawski übernehme die Leitung der Handball Marketing GmbH und der Nachwuchsabteilung, teilte der Verein mit. Der 36-Jährige war früher selbst Handball-Profi und ist aktuell Geschäftsführer beim HC Empor Rostock. Er wird Nachfolger von Daniel Pankofer, der den Verein verlässt. Murawski freut sich auf die neue Aufgabe: "Hier in Lübeck und auch beim VfL Lübeck-Schwartau finde ich eine sehr sehr gute Ausgangssituation vor. Gemeinsam mit dem Team der Geschäftsstelle und unseren Partnern und unseren Sponsoren möchte ich den VfL in den nächsten Jahren weiterentwickeln. In den Gesprächen mit den Beiratsmitgliedern habe ich gemerkt, dass die Chemie schnell gestimmt hat."

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck