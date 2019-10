Stand: 23.10.2019 07:33 Uhr

Marschbahngipfel: Pendler total genervt

Es läuft einfach nicht rund auf der Marschbahnstrecke zur Insel Sylt: In Niebüll (Kreis Nordfriesland) haben am Dienstagabend erneut Politiker, Unternehmer, Bahnvertreter und genervte Pendler über die andauernden Zugprobleme diskutiert. Es ist der mittlerweile dritte sogenannte Marschbahngipfel - rund 300 Leute drängten sich in der Aula einer Schule. Moderiert wurde er von Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen. Viele Pendler machten ihrem Ärger Luft, verwiesen auf unpünktliche Züge, auf Betriebsstörungen, defekte Toiletten und dreckige Waggons. Ein Pendler, der auf Sylt arbeitet, sagte: "Wenn ich auf dem Festland einen guten Job angeboten bekommen würde, wäre ich sofort weg."

Buchholz: Die Bahn muss sich mehr anstrengen

Vertreter der Bahn verteidigten sich und verwiesen auf die laufende Millionen-Investitionsoffensive, die für mehr Stabilität sorgen werde. Im Zuge der Bauarbeiten muss die Strecke ab November zeitweise voll gesperrt werden. Kritik gab es auch von Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Die Pünktlichkeit bei der Bahn sei wieder schlechter geworden, die Bahn müsse sich mehr anstrengen. In der ersten Oktoberwoche etwa sei die Bahn zwischen Niebüll und Westerland nur in 66 Prozent der Fälle pünktlich gewesen. Wenn die Werte nicht besser würden, werde Buchholz wieder Geld einbehalten und die Pendler entschädigen. Aus Sicht des Ministers kann langfristig nur ein zweigleisiger Ausbau die Situation auf der Marschbahn verbessern.

