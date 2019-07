Stand: 17.07.2019 16:16 Uhr

Marschbahn: Züge fahren bald wieder nach Plan

Gute Nachricht für Reisende und Pendler auf der Marschbahnstrecke: Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Brücke bei Langenhorn (Nordfriesland) kommen nach Angaben der Deutschen Bahn gut voran. Sie hat heute mitgeteilt, dass voraussichtlich ab nächsten Mittwoch wieder der reguläre Fahrplan gilt.

Viele Pendler und Touristen benötigten in den letzten Wochen auf ihrem Weg nach Sylt deutlich länger als sonst. Anfang Juli war ein Lastwagen mit seinem Ladekran auf der B5 gegen die Brücke bei Langenhorn gekracht. Durch den Lkw-Unfall waren laut Deutscher Bahn mindestens sieben Querträger der Brücke beschädigt worden, die aufwendig ausgetauscht werden müssten. Zunächst hatte die Bahn mit vier Wochen Reparaturzeit gerechnet, während dieser Zeit wurde ein Notfahrplan auf der nur noch eingleisigen Strecke eingerichtet. Jetzt soll der Bahnverkehr schon nach gut drei Wochen wieder planmäßig laufen.

Marschbahnstrecke: Gute Nachrichten für Sylt-Reisende NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.07.2019 13:00 Uhr Seit Wochen wird eine Brücke der Marschbahn repariert. Deshalb steht zwischen Hamburg und Westerland nur ein Gleis zur Verfügung. Ab kommendem Mittwoch soll der Verkehr wieder nach Plan laufen.







Sanierung der Brücke nach Unfall mit Lkw

Ein Lkw war am 1. Juli mit seinem fest verbautem Gelenkkran unter der Brücke hängen geblieben. Der Fahrer hatte die Höhe offenbar falsch eingeschätzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Die Strecke war zunächst in beide Richtungen gesperrt.

Zwischen Bredstedt und Niebüll war seitdem nun nur ein Gleis frei, unter dem anderen liegen die beschädigten Brückenträger. Dadurch können laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis nur zwei Züge pro Stunde je Richtung fahren. Derzeit montiert eine Spezialfirma neue Querträger, um die Brücke wieder zu stabilisieren.

