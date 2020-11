Marschbahn-Strecke gesperrt: Großeinsatz am Bahnhof Itzehoe Stand: 29.11.2020 00:39 Uhr Der Bahnhof in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zu Sonntag wegen eines Großeinsatzes von Rettungskräften gesperrt worden. Nach ersten Informationen sollen sich mehrere Personen im Bereich von abgestellten Güterwagen aufgehalten haben.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle gingen gegen 22:20 Uhr mehrere Notrufe ein. Zunächst war von einem Feuer die Rede. Was genau passiert ist, wollte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagabend mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Im Einsatz waren nach seinen Angaben zwei Notärzte und vier Rettungswagen, Beamte der Landes- und der Bundespolizei und Gefahrgut-Experten der Feuerwehr.

Der Bahnhof in Itzehoe an der Strecke zwischen Hamburg und Sylt wurde nach Angaben der DB Regio Schleswig-Holstein vorübergehend bis etwa 0.30 Uhr am Sonntag gesperrt. Die Bahn setzte nach eigenen Angaben zeitweise Busse ein.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2020 | 08:00 Uhr