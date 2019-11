Stand: 04.11.2019 05:00 Uhr

Marschbahn: Autozüge fahren seltener nach Sylt

Wegen Gleisbauarbeiten fahren die Autozüge nach Sylt in den kommenden vier Wochen von heute an deutlich seltener als üblich. Laut Deutscher Bahn sind sie unter der Woche nur noch montags und freitags sowie am Wochenende unterwegs. Zwischendurch ist die Strecke immer 80 Stunden gesperrt - von Montagabend bis Freitag 5.15 Uhr. Die genauen Zeiten finden Sie hier.

140 Millionen für neue Gleise

Bis zum 29. November ist die Strecke zwischen Lehnshallig und Klanxbüll an der Reihe. Mehr als drei Kilometer neue Gleise werden in diesem Abschnitt verlegt. Außerdem baut die Bahn in dieser Zeit in den Bahnhöfen in Niebüll und Westerland neue Weichen. Dann sollen rund 8.500 Meter Gleisen zwischen Morsum und Klanxbüll erneuert werden. Der Sonderfahrplan für die Autozüge gilt bis zum 8. Dezember. Insgesamt will das Unternehmen in den kommenden vier Jahren 140 Millionen Euro in neue Gleise investieren.

Wer in den kommenden Wochen trotzdem mit dem Auto nach Sylt will, kann auch auf die Sylt-Fähre ausweichen. Für den Zeitraum der Bauarbeiten soll eine zweite Fähre zwischen Römö und List eingesetzt werden - bis zu 16 Mal am Tag soll die Fähren pendeln. Den Fahrplan gibt es online

Nicht komplett neue Situation

Eine derartige Ausnahmesituation hat es auf der Insel bisher noch nicht gegeben. Allerdings steht schon seit vielen Monaten fest, dass die Bauarbeiten kommen. Die Firmen auf der Insel hatten also genügend Zeit, sich auf das Problem einzustellen, so ein Sprecher des Vereins "Sylter Unternehmer". Viele Einzelhändler haben zum Beispiel ihre Öffnungszeiten angepasst - sie öffnen später und schließen früher.

Laut NDR Schleswig-Holstein machen einige Restaurants jetzt Urlaub und schließen ihre Betriebe für die kommenden Wochen. Es gebe allerdings Befürchtungen, dass es zu einem Engpass beim Kleingeld kommen könnte. Denn auch die Geldtransporter kommen mit dem Autozug. Der Sonderfahrplan ist vor allem für die vielen Handwerker vom Festland ein Problem. Die kommen in der Nebensaison mit ihren Sprintern nach Sylt, um jetzt in der Nebensaison Appartements und Ferienhäuser zu renovieren.

