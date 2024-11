Marschbahn: Ab heute wieder Ausfälle und Einschränkungen Stand: 25.11.2024 05:00 Uhr Der Ausbau der Marschbahn-Strecke geht weiter. Ab heute wird es entlang der Strecke Hamburg-Sylt wieder zu Einschränkungen und Ausfällen im regionalen Bahnverkehr kommen. Auch der Fern- und Straßenverkehr ist betroffen.

Im Rahmen des Programms S3 will die Deutsche Bahn ihre Infrastruktur in Schleswig-Holstein modernisieren. Ab heute wird es daher zu Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr auf der Marschbahn-Strecke zwischen Hamburg und Sylt kommen.

Abschnitt: Elmshorn - Glückstadt

Vom 26. November bis zum 9. Dezember will die Bahn zunächst den Oberbau erneuern. Nach eigenen Angaben werden dafür rund 5.800 Schwellen, 6.500 Tonnen Schotter sowie 7.000 Meter Schienen verbaut. An den letzten beiden Tagen der Sanierung finden Arbeiten an den Weichen statt. Die Bauarbeiten haben Auswirkungen auf die Linien RE6 und RB61 im regionalen Nahverkehr. Auch im Straßenverkehr gibt Einschränkungen wegen gesperrter Bahnübergänge.

RE6 (DB Regio) Vom 25.11. bis zum 30.11. verkehren die DB Regio-Züge ab Westerland (Kreis Nordfriesland) Richtung Hamburg-Altona teilweise mit früheren Fahrtzeiten.

Vom 7.12 ab 16 Uhr bis zum 8.12. (ganztägig) fallen die Züge der RE6 zwischen Hamburg-Altona und Itzehoe (Kreis Steinburg) aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen (RE6X) wird eingerichtet - sie fahren ohne Zwischenhalt. RB61 (nordbahn) Zwischen dem 26.11. und dem 9.12. entfallen alle Zugfahrten zwischen Elmshorn und Itzehoe - nur der Zug um 5.54 Uhr ab Itzehoe und der Zug um um 0.07 ab Altona fahren regulär. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Gesperrte Bahnübergänge Bahnübergang Reichenreihe, Herzhorn (Kreis Steinburg): 25.11. ab 19 Uhr bis 7.12. um 7 Uhr

Bahnübergang Herzhorn (Am Deich): 25.11. ab 7 Uhr bis 10.12. um 7 Uhr

Weitere Bahnübergänge zwischen Glückstadt und Elmshorn: 25.11. ab 22 Uhr bis 9.12. um 5 Uhr

Abschnitt Morsum-Keitum

Vom 9. Dezember ab 20.50 Uhr bis zum 13. Dezember um 4.30 Uhr finden auch auf Sylt, zwischen Morsum und Keitum, Arbeiten am Oberbau statt. Laut Bahn werden 7.500 Meter Schienen, 130 Schwellen sowie 1.000 Tonnen Schotter erneuert. Beeinträchtigungen gibt es sowohl im regionalen Bahnverkehr als auch im Fernverkehr sowie auf den Straßen.

RE6 (DB Regio) Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Westerland und Morsum in beide Richtungen.

Geänderte Fahrzeiten zwischen Morsum und Husum (Kreis Nordfriesland) - Umstieg in Husum notwendig.

In Morsum verkehren alle Züge von Gleis 2 statt 1.

Planmäßiger Zugverkehr zwischen Husum und Hamburg-Altona.

Die Verstärker-Fahrten zwischen Niebüll und Westerland fallen aus. Fernverkehr Die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg-Altona und Westerland fallen aus. Autozüge Es verkehren zwischen dem 10.12. und 12.12. keine Autozüge zwischen Niebüll (Kreis Nordfriesland) und Westerland. Alternativ steht die Autofähre Rømø-Sylt (FRS Syltfähre) zur Verfügung. Gesperrte Bahnübergänge Auf Sylt sind folgende Bahnübergänge vom 9.12. ab 19 Uhr bis 13.12. um 6 Uhr für den Straßenverkehr, Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert:

Mööswai an der Straße Holm

Gremsgöör an der Straße Norderende

Raitkoog an der Straße Heleeker

Unsicherheiten beim Marschbahn-Ausbau

Zugausfälle und Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt machen Pendlern und Touristen täglich zu schaffen. Seit 30 Jahren steht die Forderung im Raum, die Strecke auszubauen. Anfang November hatte der schleswig-holsteinische Landtag ein einstimmiges Signal in Richtung Bundesregierung und Deutsche Bahn gesendet und den zügigen Ausbau des eingleisigen Abschnitts zwischen Niebüll und Sylt gefordert.

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) mahnte im Landtag: "Lassen sie uns beim Bund und bei der Bahn immer wieder gemeinsam dafür einstehen." Das Land sei schon massiv in Vorleistung gegangen. Er forderte die zuständige DB-Tochter InfraGO auf, ihre Planung Anfang nächsten Jahres vorzulegen, sodass die Pläne dann schnellstmöglich dem Bundestag vorgestellt werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.11.2024 | 17:00 Uhr