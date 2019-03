Stand: 04.03.2019 19:49 Uhr

Marner Karnevalisten trotzen den Sturmböen

Wegen Sturmwarnungen haben die Karnevalisten in Köln und Düsseldorf zum Teil nur mit abgespeckten Rosenmontagszügen feiern dürfen, in anderen Städten wurden die Umzüge verschoben oder sogar ganz abgesagt. Aber für Schleswig-Holsteiner ist kräftiger Wind ja kein Problem, vor allem nicht an der Westküste. In Marne waren rund 20.000 Narren und Jecken beim traditionellen Rosenmontagszug unterwegs.

Jugendliche und Alkohol beim Karneval in Marne Schleswig-Holstein Magazin - 04.03.2019 19:30 Uhr Auch Alkohol gehört zum Karneval - auch schon bei Jugendlichen. In Marne hat die Polizei besonders darauf geachtet, dass sie es nicht übertreiben mit dem Trinken.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Rosenmontagsumzug in Marne gilt seit vielen Jahren als absoluter Höhepunkt des Straßenkarnevals in Schleswig-Holstein. Er startete nach der traditionellen Erstürmung des Rathauses und wurde dann zum bunten und lautstarken Fest auf den Straßen Marnes, mit Musik, Konfetti und Bonbons. Angeführt von Tanzmariechen und dem Prinzenpaar mit seiner Garde verbreiteten die Marner mit Marschmusik und Samba-Rhythmen heißes Karneval-Feeling im kühlen Schmuddelwetter.

"Hier ist ja öfter mal ein bisschen mehr Wind"

Um die Sturmfestigkeit der Wagen hatte sich der Präsident der Marner Karnevals-Gesellschaft, Heiko Claußen, keine Sorgen gemacht. "Unsere Wagen sind so gebaut, dass nix wegfliegen kann", hatte er vor dem Umzug gesagt. "Hier im Norden ist ja öfter mal ein bisschen mehr Wind." Alle 50 bis 60 Wagen durften an den Start - allerdings ohne hohe Aufbauten. Die große Bühne am Marktplatz wurde vorsorglich abgebaut.

Stürmischer Rosenmontagsumzug in Marne

















Die Jecken hatten sich mit warmen Kostümen und guter Laune gut gegen Regen und Wind gerüstet und auf den vielfältigen Motivwagen war alles sturmfest verzurrt. Neben vielen lustigen Motiven wurde auf einigen Wagen auch ernste Themen, wie die aktuelle Debatte um den Wolf, dargestellt.

Mitmach-Karneval hat sich zum Kultfest entwickelt

Karnevalsstimmung in Marne NDR 1 Welle Nord - 04.03.2019 17:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar In Marne, der Karnevalshochburg von Norddeutschland, war auch dieses Jahr der Rosenmontagsumzug ein voller Erfolg. Fast zweieinhalb Stunden geht der Umzug trotz Sturmböen und Regen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Phantasie war auch bei der Kostümwahl kaum Grenzen gesetzt, es liefen Zombies, Wikinger, Hexen und Barbie-Puppen gemeinsam durch die Straßen von Marne. Statt rheinischem "Helau" oder "Alaaf" schallte ein norddeutsches "Marn' hol fast!" durch die Straßen und Gassen. Das ist Plattdeutsch und heißt "Marne, halte fest zusammen".

Die Veranstalter haben ordentlich was rausgehauen: Rund 6.000 Kilo Kamelle haben sie besorgt und im Laufe des Tages unter die Leute gebracht. Der Rosenmontagsumzug ist ein "Straßen- und Mitmach-Karneval", so Claußen. "Seit seinem Beginn im Jahr 1978 hat er sich zu einem Kultfest entwickelt." Jeder könne mitmachen. "Oft sind ganze Generationen vom Opa über die Mutter bis zum Enkelkind dabei", freut sich Claußen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2019 | 17:00 Uhr