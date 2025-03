Stand: 07.03.2025 12:22 Uhr Marktfrieden 2025 in Heide: Laienschauspieler gesucht

Für das diesjährige Freilicht-Theaterstück während des Heider Marktfriedens (Kreis Dithmarschen) vom 11. bis 13. Juli werden noch Laienschauspieler gesucht. In der Inszenierung "Der Wind, das Meer und die Wogen der Freiheit", die diesmal Schauspieler Christian Bergmann verantwortet, geht es um die Schlacht von Hemmingstadt. Bergmann hat unter anderem in den TV-Serien SOKO Wismar, Alarm für Cobra 11, Notruf Hafenkante und Großstadtrevier mitgespielt. Die Dithmarscherin Marion Weyers übernimmt die Produktionsleitung. Gemeinsam laden sie Interessierte am Sonntag, den 9. März zu einem offenen Kennenlernen in das Kulturforum Heide-Ost ein. Beginn ist um 11 Uhr. Um vorherige Anmeldung per Mail wird gebeten: stefanie.kleis@stadt-heide.de.

