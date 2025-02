Stand: 12.02.2025 19:29 Uhr Marine Science Campus der Uni Kiel eröffnet

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist am Mittwochnachmittag der neue sogenannte Marine Science Campus eingeweiht worden. Auf 1.600 Quadratmetern sollen unterschiedliche Projekte rund um die Meeresforschung in Zukunft gemeinsam umgesetzt werden. Der Ausbau hat 2,5 Millionen Euro gekostet. Der neu ausgebaute Campus bietet Platz für 150 Forschende, dazu Labore und moderne Arbeitsplätze. Das neue Konzept soll mit offenen Räumen den ständigen Austausch zwischen verschiedenen Forschungsprojekten ermöglichen.

Sebastian Krastel, Professor am Institut für Geowissenschaften, sieht aber auch einen Mehrwert für die Stadt Kiel. Denn mit offenen Workshops sollen hier die Forschungsergebnisse in Zukunft auch der breiten Gesellschaft präsentieren werden. Zur feierlichen Einweihung des neuen Marine Science Campus im Wissenschaftspark kamen auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2025 | 18:00 Uhr