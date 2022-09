Marine-Nachwuchs in Flensburg feierlich vereidigt

Stand: 23.09.2022 14:39 Uhr

An der Marineschule Mürwik in Flensburg sind am Freitag 210 Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter vereidigt worden. Unter den Gästen war auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und eine Delegation der polnischen Marine.