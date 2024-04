Stand: 11.04.2024 10:31 Uhr Marine-Hubschrauber "Sea King" erneut auf Abschiedstour

Die "Sea King" Hubschrauber der Marine sind am Donnerstag erneut in der Region um Kiel unterwegs. An der Wehrtechnischen Dienststelle Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sollen sie gegen 13:20 Uhr vorbeifliegen, danach geht es Richtung Kiel und Laboe (Kreis Plön). Die "Sea King" Hubschrauber sind momentan auf einer Abschiedstour, da Ende August fast alle außer Dienst gestellt werden. Vor 50 Jahren wurden die ersten in Kiel stationiert, 2012 zog das Marinegeschwader 5 allerdings nach Nordholz in Niedersachsen.

