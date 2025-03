Stand: 28.03.2025 07:59 Uhr Marc Trester ist CDU-Bürgermeisterkandidat in Heide

Der 53-jährige Marc Trester soll für die CDU bei der Bürgermeisterwahl 2026 in Heide (Kreis Dithmarschen) antreten. Das hat die Ortsmitgliederversammlung am Donnerstagabend mehrheitlich entschieden. Der CDU-Ortsvorstand und die CDU-Fraktion hatten Trester bereits im vergangenen Jahr einstimmig nominiert - bei der Versammlung am Donnerstag gab es laut Trester dennoch den Versuch, die Tagesordnung zu verändern und die Abstimmung über seine Kandidatur zu verschieben. Der Antrag sei jedoch mehrheitlich abgelehnt worden. Die SPD und Heides aktueller Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) äußerten sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein zu ihren Plänen bislang nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen