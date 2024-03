Stand: 18.03.2024 16:41 Uhr Marc Arnold leitet ab April JVA Lübeck

Die /nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/jva586_v-contentxl.jpgJustizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck bekommt einen neuen Leiter. Vom ersten April an wird Marc Arnold das Amt des Gefängnisleiters antreten. Damit tritt er die Nachfolge von Silke Nagel an, die seit 2017 Anstaltsleiterin ist. Nagel hatte sich laut Justizministerium um eine geordnetere Vollzugsplanung gekümmert und den Fokus auf die Resozialisierung von Gefangenen gelegt. Arnold war bereits von 2016 bis 2018 Vollzugsabteilungsleiter der Untersuchungshaft und Strafhaft in der JVA Lübeck. Zuletzt war er in Leipzig bei der Staatsanwaltschaft tätig.

