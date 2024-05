Stand: 29.05.2024 09:57 Uhr Luftwaffen-Manöver "Tiger Meet" findet in Jagel statt

Fast ein Jahr nach der internationalen Luftwaffenübung "Air Defender" startet in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) das Manöver "Tiger Meet". Daran nehmen 13 Nationen teil, auch die USA. Die meisten Maschinen treffen am Freitag ein, am Montag beginnen die Übungen. Zwei Wochen lang kann es ab 9 Uhr sowie am frühen Nachmittag sogar mehr Fluglärm als bei "Air Defender" geben, da sich alles in Jagel abspielt, so Kommodore Jörg Schroeder: "Hier haben wir vormittags eine Welle, in der innerhalb von 40 Minuten 50 bis zu 60 Luftfahrzeuge starten und wieder zurückkommen und das gleiche dann nachmittags auch noch." Am Wochenende wird weniger geflogen, in der Nacht gar nicht.

1.100 Soldatinnen und Soldaten beteiligen sich, davon kommen 800 in einem Containerdorf in Kropp unter: "Wir haben in Kropp in der Unterbringung vergleichbar viele Soldaten wie beim Air Defender", sagt Schroeder. "Da wird man sicherlich den oder die einen oder anderen zu sehen bekommen." Am 7. und 10. Juni lässt die Luftwaffe zu den "Spotter Days" jeweils 1500 Hobbyfotografen auf das Gelände. Die Plätze sind schon vergeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.05.2024 | 08:30 Uhr