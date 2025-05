Stand: 19.05.2025 15:00 Uhr Mann nach versuchtem Einbruch in Lunden in Untersuchungshaft

In Lunden (Kreis Dithmarschen) hat ein 21-jähriger Mann versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Mann hatte in der Nacht auf Freitag (16.5.) versucht, die Tür zu einem Wintergarten aufzubrechen. Nachdem ihm dies nicht gelang, flüchtete er. Durch eine Überwachungskamera konnte der Täter schnell identifiziert und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) sitzt der Tatverdächtige nun wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Denn der Mann war schon in der Vergangenheit wegen ähnlicher Taten polizeibekannt. Erst kurz vor der erneuten Festnahme war er aus einer Untersuchungshaft entlassen worden.

