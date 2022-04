Mann mit Downsyndrom wird weiter vermisst Stand: 28.04.2022 09:29 Uhr Von dem 50-jährigen Bilgin Örnek aus Brodersby im Kreis Rendsburg-Eckernförde fehlt weiterhin jede Spur. Dort lebt er in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Er hat das Downsyndrom.

Seit neun Tagen fehlt von Bilgin Örnek jede Spur. Polizeisprecher Sönke Petersen aus Neumünster sagte NDR Schleswig-Holstein: "Wir hatten Hubschrauber eingesetzt, wir haben auch Drohnen eingesetzt, um Bilgin zu finden. Weiter sind Suchhunde eingesetzt worden, sowohl von der Polizei als auch von privaten Anbietern, die Mantrailer ausbilden." Auch eine Tauchergruppe aus Eutin hat nach dem Mann mit Downyndrom gesucht - in einem Regenrückstaubecken und in anderen Gewässern. "Gott sei Dank sind wir dort nicht fündig geworden, aber schlussendlich muss man sagen, sind wir im Moment erstmal mit unserem Latein am Ende."

Große Sorgen im St. Nicolaiheim

Nach Angaben der Verantwortlichen der Wohneinrichtung wollte Bilgin wie jeden Tag mit dem Bus zur Werkstatt nach Kappeln fahren. "Er ist mit ziemlicher Sicherheit nicht im Bus gewesen, er ist dementsprechend auch nicht in der Werkstatt in Kappeln angekommen", sagte die Wohnbereichsleiterin des St. Nicolaiheims, Ilona Westphal. Viele Menschen rund um Kappeln helfen bei der Suche. "Jeder kennt ihn eigentlich auch. Er hat halt ein sonniges Gemüt, geht auf jeden zu." Die Sorge, so sagt Ilona Westphal, ist riesengroß.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hofft, von der Öffentlichkeit neue Hinweise zu bekommen. Bilgin Örnek ist zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und trägt eine schwarze Brille. Wer helfen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

