Stand: 29.04.2020 07:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Mann in Glinde angeschossen

In Glinde (Kreis Stormarn) ist am Dienstagabend ein Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer in der Nähe eines Golfplatzes gefunden. Die Beamten fahnden nach drei Tatverdächtigen. Sie lösten eine Großfahndung aus. Hubschrauber, Spürhunde und Einsatzkräfte aus Hamburg waren im Einsatz, bislang ohne Erfolg. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.

Großfahndung nach Schüssen in Glinde NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.04.2020 08:00 Uhr In Glinde ist ein Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Eine Großfahndung der Polizei nach drei Verdächtigen blieb bislang erfolglos. Die Hintergründe für die Tat sind unklar.







bei Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2020 | 07:00 Uhr