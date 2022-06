Stand: 11.06.2022 17:41 Uhr Mann in Einfelder See ertrunken

Im Einfelder See bei Neumünster (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonnabend offenbar ein Mann ertrunken. Nach Angaben der Leitstelle hatten gegen 11.45 Uhr Insassen eines Anglerbootes auf der Höhe Einfelder Schanze den leblosen 55-Jährigen im Wasser gesehen. Einsatzkräfte brachten ihn an Land und versuchten, ihn zu reanimieren - ohne Erfolg. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

AUDIO: Rettungskräfte bergen leblose Person (1 Min) Rettungskräfte bergen leblose Person (1 Min)

Weitere Informationen DLRG warnt vor Risiken beim Baden in Flüssen und Seen In Schleswig-Holstein hat es am vergangenen Wochenende mehrere Badeunfälle gegeben. Zwei junge Menschen kamen dabei ums Leben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2022 | 18:00 Uhr